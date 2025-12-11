ABD bütçesi açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının ikinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 173 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl kasımda 367 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 186,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri kasımda yıllık yüzde 11 artarak 336 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 24 azalışla 509 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde, hükümetin gelirlerindeki artışta 30,8 milyar dolara ulaşan gümrük vergilerinden elde edilen gelir etkili oldu.

Ülkede 2026 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 azalarak 458 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 624 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın iki ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 740 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 4 azalışla 1,2 trilyon dolara geriledi.