ABD büyüme tahminlerini yükseltti

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisi için büyüme tahminleri 1. çeyrek için %6, 2. çeyrek için %11, 3. çeyrek için %8,5, 4. çeyrek için de %6,5 olarak belirtildi.

2021 yılı genel büyüme tahmini %7, 4. çeyrekten 4. çeyreğe tahmin ise %8,0 belirtildi.

Açıklamada büyüme tahminlerinde Biden yönetiminin yeni teşvik paketinin etkili olduğu vurgulandı. 2022 yılı büyüme tahmini de %4,5 seviyesinden %5,1'e yükseltildi. 4. çeyrekten 4. çeyreğe tahmin ise %2,9 olarak açıklandı.