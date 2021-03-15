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ABD büyüme tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, ABD büyüme tahminlerini yükseltti.

15.03.2021 - 08:32 | | Foreks
ABD büyüme tahminlerini yükseltti

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisi için büyüme tahminleri 1. çeyrek için %6, 2. çeyrek için %11, 3. çeyrek için %8,5, 4. çeyrek için de %6,5 olarak belirtildi.

2021 yılı genel büyüme tahmini %7, 4. çeyrekten 4. çeyreğe tahmin ise %8,0 belirtildi.

Açıklamada büyüme tahminlerinde Biden yönetiminin yeni teşvik paketinin etkili olduğu vurgulandı. 2022 yılı büyüme tahmini de %4,5 seviyesinden %5,1'e yükseltildi. 4. çeyrekten 4. çeyreğe tahmin ise %2,9 olarak açıklandı.

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