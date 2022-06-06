ABD, Çin'e yönelik bazı tarifeleri kaldırabilir

CNN'e konuşan Raimondo, "Çin'e yönelik bazı tarifelerin kaldırılması üzerinde çalışıyoruz. Bu adımın etkilerini analiz etme sürecindeyiz ve nihai kararı Başkan Biden verecek" dedi.

Raimondo çelik ve alüminyum gibi Amerikalı işçileri ve çelik sektörünü korumak için uygulamaya konmuş tarifelerin devam ettirilmesine karar verildiğini de vurguladı.

ABD Ticaret Bakanı Raimondo yarı iletken, çip sektöründe arz sıkışıklığının 2024 yılına kadar devam edebileceğini de söyledi. Raimondo, "Çip yetersizliğine çözüm yok. Kongre'nin çip yasasını geçirmesi gerekli. Bu yasayı geçirmeyi neden geciktirdiklerini anlamıyorum" diye konuştu.