'ABD ekonomisi %2 enflasyona doğru ilerliyor'

Goolsbee bankadaki bir grup röportajında gazetecilere verdiği demeçte, "Benim görüşüm, %2'ye giden yolun göründüğü yönünde" dedi.

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Tüketici fiyatlarının Haziran ayında Mayıs ayına göre beklenmedik bir şekilde düştüğünü gösteren verinin "mükemmel" bir haber olduğunu belirten Goolsbee, Mayıs ayındaki verilerle birlikte Ocak ayında beklenenden daha güçlü çıkan enflasyon rakamlarının ilerlemenin tersine dönmesinden ziyade sadece "yoldaki bir tümsek" olduğunu söyledi.

Verilerin konut ve kira enflasyonunda uzun zamandır beklenen bir gevşemenin olduğunu gösterdiğini ve bunun "son derece cesaret verici" olduğunu ifade eden Goolsbee, Fed'in 30-31 Temmuz'da politikaya karar vermek için bir sonraki toplantısında faiz indirimi için baskı yapıp yapmayacağını söylemekten kaçındı. Ancak, Fed'in politika faizini %5-5,5 aralığında sabit tutması gerektiğini söyledi.