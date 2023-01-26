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ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi 2022 yılı 4. çeyrekte yüzde 2.9 oranında büyüme gösterdi.

26.01.2023 - 16:31 |
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Buna göre ABD'de 4. çeyrekte yüzde 2.9 oranında büyüme görüldü.

ABD ekonomisinin yüzde 2.6 oranında büyüme göstermesi bekleniyordu. Böylelikle büyüme rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

2022 yılı 3. çeyrekte yüzde 3.2 oranında büyüme yaşanmıştı.

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