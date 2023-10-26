ABD ekonomisi güçlü büyüdü

ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışın etkisiyle 2021 başından bu yana en güçlü büyüme hızına ulaştı. Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 oranında büyüdü.

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Beklenti ise büyümenin yüzde 4,7 olacağı yönündeydi.

Üçüncü çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 4 büyüdü. GSYH deflatörü de üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de çekirdek tüketici fiyat endeksi (PCE) yüzde 2,5 olan beklentilerin altında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. PCE ise yüzde 2,9 arttı.