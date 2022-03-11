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ABD ekonomisi için büyüme tahmini düşürüldü

Goldman Sachs, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının petrol ve diğer emtia fiyatlarında yarattığı yükselişin harcamalara zarar vereceğini belirterek ABD ekonomisi için bu yıl büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

11.03.2022 - 07:17 |
ABD ekonomisi için büyüme tahmini düşürüldü

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için bu yıl büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a indirdi. Dördüncü çeyrek reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesi için beklentisini de yüzde 2'den yüzde 1,75'e çekti.

Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri, önemli metallerde yaşanacak tedarik sıkıntılarının ABD'nin üretimini sınırlaması riski oluşturduğunu belirtirken, ABD'de gelecek yıl resesyon yaşanması olasılığını yüzde 20-35 olarak ortaya koydu.

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