'ABD ekonomisi için gün ışığı ufukta göründü'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının etkilerinden bu yıl toparlanmaya devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Barkin, devlet tahvili getirilerinde artışın kendisini çok fazla endişelendirmediğini de vurguladı. Wall Street Journal'a konuşan Barkin, koronavirüse karşı aşılama, artan tüketici talebi ve güçlü tasarruf seviye ile daha fazla devlet teşviğinin kendisine ekonominin çok sağlıklı bir bahar ve yaz geçirmeye hazırlandığını işaret ettiğini belirtti.

"Gün ışığının ufukta belirdiği bir noktada olduğumuzu düşünüyorum" diye konuşan Barkin, tahvil getirilerindeki yükselişi de olumlu karşıladı.

Barkin, "Eğer, ekonomik görünüm iyileşirken getirilerde yükseliş görmeseydim asıl o zaman hayal kırıklığına uğrardım" dedi. Barkin, tahvil getirilerinin hala pandemi öncesi seviyelerin altında olduğuna dikkat çekti.

Enflasyonun yükselmesini, ancak bu yükselişin problem yaratacak seviyelere ulaşmamasını beklediğini ifade eden Barkin, yeni bir mali yardımın ekonomide aşırı ısınmaya neden olacağından endişe etmediğini de vurguladı.