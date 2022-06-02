'ABD ekonomisi için kasırga yolda'

"Sizde biliyorsunuz, ufukta fırtına bulutları var. Ancak ben bunu değiştiriyorum, ufuktaki bir kasırga" diye konuşan Dimon, şu anda ekonomide şartların iyi göründüğünü, ancak hiç kimsenin yaklaşan bu kasırganın 'küçük bir tane mi, yoksa bir kusursuz fırtına mı?' olacağını bilmiyor ifadelerini kullandı.

New York'ta düzenlenen Otonom Stratejik Kararlar Konferansı'nda konuşan Dimon, "Şu anda hava güneşli, işler iyi gidiyor, herkes ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bunun üstesinden geleceğini düşünüyor. Ancak kasırga yolda, bize doğru geliyor" dedi.

Yatırımcıların kendilerini sağlama almaları uyarısında bulunan Dimon, "JP Morgan kendisini kuvvetlendiriyor, sağlamlaştırıyor ve bilançomuzda çok muhafazakar olacağız" diye konuştu.

Dimon endişe ettiği konular olarak Fed'in uyguladığı niceliksel sıkılaştırmayı ve Ukrayna'daki savaşı işaret etti.