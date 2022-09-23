ABD ekonomisi için resesyon uyarısı

CNBC tarafından yapılan eylül ayı ABD Merkez Bankası (Fed) anketine katılan analistler ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girme olasılığını yüzde 52 ve Avrupa'da yüzde 72 olarak görmüşlerdi.

Hanke yaptığı değerlendirmede "Resesyon olasılığının yüzde 50'den çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben bu oranı yüzde 80 civarında bekliyorum. Belki yüzde 80'den daha yüksek olabilir. Eğer parasal sıkılaştırmaya devam edersek GSYH büyüme oranı negatif bölgeye hareket eder" dedi.