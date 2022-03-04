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'ABD ekonomisi stagflasyon içinde değil'

New York Fed Başkanı John Williams, "ABD ekonomisi stagflasyon senaryosu içinde değil" ifadelerini kullandı.

04.03.2022 - 07:38 |
'ABD ekonomisi stagflasyon içinde değil'

New York Fed Başkanı John Williams, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ABD'nin ekonomik görünümünde belirsizliği artırdığını ve kısa vadede enflasyonu yükseltebileceğini söyledi.

Ancak Williams, hanehalkı tasarrufları ve güçlü ekonomik büyümenin Ukrayna krizinin vereceği hasarı sınırlayacağına inandıklarını, ABD ekonomisinin bir stagflasyon senaryosu içinde olmadığını vurguladı.

ABD ekonomisi stagflasyon içinde değil

John Williams

Krizden kaynaklı olarak yükselen petrol fiyatlarının Amerikalı tüketiciler için bir "vergi" gibi hareket ettiğini ve harcamaları sınırladığını belirten Williams, ancak pandemi sırasında biriken tasarrufların bu maliyet artışlarının harcamalara etkisinin telafi edilmesine yardım edebileceğini de ifade etti.

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