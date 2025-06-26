ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daraldı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

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Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı.

Ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ve mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 0,2 daraldığı öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Veride yapılan revizyon ise ağırlıklı olarak tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonlardan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 3,6'dan 3,7'ye revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,4 artmıştı.

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Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,4'ten 3,5'e çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,6'lık artış kaydetmişti.