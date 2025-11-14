'ABD ekonomisinde gerilim artmaya başladı'

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin son birkaç yılda dayanıklılığını kanıtladığını ifade eden Kozack, "Şu anda gerilimin artmaya başladığını görüyoruz." diye konuştu.

Kozack, ülkede yurt içi talebin yavaşladığını ve istihdam artışının ivme kaybettiğine dikkati çekerek, göçmen girişlerinin azalması, tarifeler ve genel politika belirsizliklerinin ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Geçen ay Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) raporunda ABD ekonomisinin bu yılki büyümesinin yüzde 1,9'a ineceğinin öngörüldüğünü anımsatan Kozack, "Bu tahminler hükümetin kapanmasını hesaba katmıyor. 2025'in dördüncü çeyreğinde gerçekleşecek büyümenin muhtemelen öngördüğümüzden daha düşük olacağını bekliyoruz. Bu, negatif büyüme anlamına gelmiyor, ancak kapanma çeyreklik büyümeye olumsuz bir etki yapacak." ifadelerini kullandı.

Kozack, 2026'nın ilk çeyreğinde kısmi bir toparlanma beklediklerini dile getirerek, bu faktörlere göre ekonomik tahminlerini güncelleyeceklerini anlattı.

Son dönemde veri eksikliği dolayısıyla IMF'nin ABD ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirmesinin zorlaştığına değinen Kozack, 4. madde istişareleri kapsamındaki görüşmelerin de kapanma dolayısıyla ertelendiğini kaydetti.

"FED İSTİHDAM VE ENFLASYON RİSKLERİNİ DENGELERKEN İHTİYATLI OLMALI"

Kozack, ABD'deki kapanmanın önemli dış etkilere yol açtığına dair güçlü bir işaret olmadığını belirterek, ancak ülkenin dünyanın en büyük ekonomisi olması dolayısıyla kapanmanın başka ülkeler üzerinde de sınırlı etkisi olabileceğini söyledi.

Şu anda bu etkilerin büyük olmasını beklemediklerini vurgulayan Kozack, ocak ayında yayımlanacak güncel WEO raporunda bu etkilerin de değerlendirileceğini anlattı.

Kozack, ABD Merkez Bankası (Fed) politikası ve enflasyona ilişkin, tarifeler nedeniyle enflasyon tarafında yukarı yönlü risklerin olduğuna işaret etti.

Fed'in yavaşlayan istihdam artışı ve yukarı yönlü enflasyon baskılarına dair riskleri değerlendirdiğini ifade eden Kozack, "Fed bu iki faktörü dengelerken, ileriye dönük olarak ihtiyatlı olunması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"IMF SURİYE'NİN TOPARLANMA ÇABALARINI DESTEKLEMEYE KARARLI"

Kozack, Suriye'nin toparlanma çabalarını desteklemeye kararlı olduklarına dikkati çekerek, "Suriye'nin ekonomisini yeniden canlandırmak, insani ihtiyaçları karşılamak ve kurumları ile altyapısını yeniden inşa etmek için önemli uluslararası desteğe ihtiyacı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yalnızca finansal yardımı değil, aynı zamanda kapasite geliştirme desteğini de kapsadığını söyleyen Kozack, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın geçen hafta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Washington'da bir araya geldiğini anımsattı.

Kozack, "Görüşmede Suriye'nin ekonomik zorlukları ve fırsatları ile IMF'nin Suriye'ye ve Suriye ekonomisinin yeniden yapılandırılmasına nasıl destek olmaya devam edebileceği konuşuldu." dedi.

IMF heyetinin ayrıca bu hafta Şam'da temaslarda bulunduğuna değinen Kozack, görüşmelerde Suriye makamlarının reform öncelikleri ve teknik destek ihtiyaçlarının ele alındığını, maliye bakanlığı, merkez bankası ve istatistik kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanıldığını aktardı.

Kozack, Suriye ile bir sonraki adımın 2009'dan beri yapılmayan 4. madde istişarelerinin yeniden başlatılmasına yönelik yol haritasının belirlenmesi olacağını bildirdi.