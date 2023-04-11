'ABD ekonomisinin daralma riski var'

BofA yayınladığı yatırımcı notunda ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte daralma riski ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. BofA son gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının ekonomiyi soğutmakta olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

BofA ekonomistlerinin dün yatırımcılarına gönderdikleri notta "Bu hafta veri akışı ABD ekonomisinin 2023 yılı ilk çeyrekte istikrarlı şekilde yavaşladığı yönündeki görüşümüz ile tutarlı. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrek zayıf görünüyor. İkinci çeyrekte GSYH'da bir daralma için anlamlı riskler görüyoruz" ifadelerine yer verildi.