ABD enerji üretim kapasitesini yüzde 80 artıracak

BloombergNEF'e göre, ABD'nin 2035 yılına kadar toplam enerji üretim kapasitesini, büyük ölçüde yaklaşık 1 terawatt'lık yeni güneş ve rüzgar enerjisi ile %80 oranında artırması bekleniyor.

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BNEF yayınladığı bir raporda geliştiricilerin önümüzdeki on yılın ortasına kadar 737 gigawatt güneş paneli ekleyeceğini ve bunun 2023 yılı sonundaki toplam kurulu kapasitenin dört katından fazla olacağını söyledi. Neredeyse 200 gigawatt rüzgar enerjisi kurulacak ve ülkenin türbin kapasitesi iki katından fazla artacak.

BNEF araştırmacıları raporda, "Kesintili rüzgar ve güneş enerjisinin artan penetrasyonu, enerji piyasaları ve şebeke operatörleri için zorluklar yaratıyor. ABD şebeke altyapısında büyük bir genişlemeye ihtiyaç var" dedi.