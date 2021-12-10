ABD enflasyon verisi sonrası altında son durum

Piyasa beklentisi de tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 6.8 oranında artacağı yönündeydi. TÜFE kasımda aylık bazda ise yüzde 0.8 oranında artarak beklentileri aştı. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0.7 oranında yükselmesi bekleniyordu.

ABD'de TÜFE ekim ayında ise yıllık bazda yüzde 6.2 oranında artmıştı.

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ONS ALTIN PRİMLİ SEYİRDE

Haftanın son işlem gününe ise 1775 dolardan başlayan ons altın, genel olarak satıcılı seyretti. ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte kısa süre içerisinde pozitif tarafa geçen ons altın 1790 doları aştı ve 1784 dolar seviyesinde dengelendi.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki hareketle birlikte paralel bir seyir izliyor. Cuma gününe 787 liradan başlayan gram altın, ABD enflasyon verisi öncesi 793 lira seviyesinde primli seyrediyordu. Kritik verinin açıklanmasının ardından gram altın şu dakikalarda 795 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 782 lira, en yüksek ise 798 lira seviyeleri görüldü.