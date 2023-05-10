ABD enflasyonu sonrası altın fiyatları hareketlendi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Ons altın 2078 doları görürken, gram altın 1302 lirayı aşmıştı.

Fed’in faiz kararına ilişkin yayınlanan metinde daha fazla faiz artışına işaret eden ifade çıkarıldı. Bu gelişme geçen hafta altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.

FED VERİ ODAKLI BİR POLİTİKA İZLEYECEK

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in para politikasını belirlemede veri odaklı olacağını söyledi. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde artmasıyla birlikte Fed’in haziran ayında faiz artışına devam edeceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatlarının yüzde 2’den fazla kayıp göstermesine neden oldu.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftaya 2017 dolardan başlayan ons altın dün 2037 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2034 dolardan tamamladı.

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Pazartesi günü 1264 liradan açılan gram altın salı günü 1279 liraya kadar yükseldikten sonra 1276 liradan kapandı.

ABD'DE ENFLASYON 2 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

ABD’de nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de nisanda aylık bazda tüketici fiyatları piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.4 oranında arttı. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yukarı gelmişti.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Bugüne 2034 dolardan başlayan ons altın enflasyon verisi öncesi düşüş gösteriyordu. Kritik gelişme sonrası ons altın 2048 dolara kadar yükseldi. Ons altında gün içerisinde en düşük 2025 dolar seviyesi görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününde 1275 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1279 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1272 lira, en yüksek ise 1286 lira seviyeleri test edildi.