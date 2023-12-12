ABD enflasyonu sonrası altından ilk tepki

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi ile birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha fazla süre yüksek tutacağı beklentileri kuvvetlendi.

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Cuma günü altın fiyatlarında sert düşüşler görülürken, yeni haftanın ilk işlem gününde de altında aşağı yönlü seyir dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Haftaya 2003 dolardan başlayan ons altın 1975 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 1981 dolardan kapandı.

Dün 1926 liradan açılan gram altın 1856 liraya kadar geriledikten sonra 1859 liradan günü tamamladı.

ABD’DE ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Öte yandan bugün saat 16.30’da ABD’de kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3.1 seviyesine geriledi. Aylık bazda ise yüzde 0.1 oranında artış yaşandı.

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Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 3.1 seviyesine gerilemesi, aylık ise değişim göstermemesi yönündeydi.

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Ekimde yıllık bazda enflasyon yüzde 3.2 seviyesindeydi.

KRİTİK GELİŞMENİN ARDINDAN ALTINDA SON DURUM

Haftanın ikinci işlem gününe 1981 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1985 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1980 dolar, en yüksek ise 1996 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 1846 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1854 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1840 lira, en yüksek ise 1864 lira seviyeleri görüldü.