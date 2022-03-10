ABD enflasyonunda rekor sürüyor

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD’de tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.9 oranında yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte ABD’de enflasyon 40 yılın rekorunu yeniledi.

Piyasa beklentisi de enflasyonun şubatta yüzde 7.9 oranında artacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları şubatta aylık bazda yüzde 0.8 oranında artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon göstergelerinde de sürpriz yaşanmadı. Buna göre gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda da yüzde 6,4 yükseldi.

ABD’de tüketici fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 7.5 oranında yükselmişti.

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş enerji fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden olurken, bu durum enflasyonu körüklemeye devam ediyor. Böylelikle önümüzdeki aylarda da ABD'de enflasyonun yükseliş eğiliminde hareket etmesi bekleniyor.