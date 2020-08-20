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20.08.2020 - 09:17 |

ABD hampetrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 14 Ağustos'ta biten haftada 1.6 milyon varil azalarak 512.5 milyon varile geriledi.

ABD hampetrol stokları azaldı
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ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 109,000 milyon varil artarak, günde 5.7 milyon varil düzeyine yükseldi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 9.4 milyon varil olarak hesaplandı.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 171,000 varil azalarak günde ortalama 14.5 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 80.9 olarak hesaplandı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 4 milyon 260 bin varil azaldı. API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 4.99 milyon varil birden artarken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 964,000 varil azaldı.

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