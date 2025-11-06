ABD Hazine Bakanlığı tahvil ihracı yapacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 10 Kasım'da 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Kasım'da 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Kasım'da 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 26,8 milyar dolarlık yeni nakit sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına göre en azından gelecek birkaç çeyrek için nominal kupon veya Değişken Faizli Tahvil (FRN) ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde tutulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Ayrıca açıklamada Hazinenin, ileriye dönük olarak yapısal talepteki eğilimleri ve çeşitli ihraç profillerinin potansiyel maliyet ve risklerini değerlendirmeye odaklanarak, nominal kupon ve FRN ihale büyüklüklerinde gelecekte yapılabilecek artışları değerlendirmeye başladığı aktarıldı.