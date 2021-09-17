ABD Hazinesi 700 milyar dolar yardım dağıttı

ABD Hazinesi, Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren 1 trilyon dolar büyüklüğündeki Amerikan Kurtarma Planı çerçevesinde 6 ayda 700 milyar dolara yakın yardım dağıttı.

700 milyar dolarlık ödemenin içinde hanehalklarına yapılan doğrudan desteklemeler, çocuk vergi indirimleri, acil kiralama desteği ödemeleri yer aldı. Ayrıca, 240 milyar dolar da eyaletlere ve yerel yönetimlere pandemi ile ilişkili tedbirler kapsamında gönderildi.