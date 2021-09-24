ABD Hazinesi'nin nakit kaynakları tükenebilir

ABD'de partilerden bağımsız faaliyet yürüten Politika Merkezi tarafından yapılan hesaplamaya göre borçlanma tavanının artırılmaması halinde ABD Hazinesi'nin nakit kaynakları 15 Ekim'de tükenebilir.

Kuruluşun hesaplamasına göre borçlanma tavanı sorunu nedeniyle ABD Hazinesi'nin kaynakları 15 Ekim ile 4 Kasım arasında tükenebilir. Hükümet bu nedenle ödemelerini yapamamaya başlayabilir.

ABD'de partiler henüz borçlanma tavanını artıracak düzenleme konusunda uzlaşamadılar. Senato'da Pazartesi günü oylama yapılacak ancak henüz gereken 60 oya ulaşılıp ulaşılamayacağı netleşmedi.