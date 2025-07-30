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UzmanparaABD, Hindistan'a yüzde 25 tarife uygulayacak
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ABD, Hindistan'a yüzde 25 tarife uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Çin'le birlikte Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullandı.

30.07.2025 - 16:20 | | AA
ABD, Hindistan'a yüzde 25 tarife uygulayacak

Trump, Truth Social hesabından Hindistan'a ilişkin paylaşım yaptı. Hindistan'ın dost bir ülke olduğuna işaret eden Trump, "Buna rağmen, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksekler arasında ve tüm ülkeler içerisindeki en zorlu ve berbat, parasal olmayan ticaret engellerine sahipler." ifadelerine yer verdi.

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Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığını belirten Trump, "Ayrıca Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil. Dolayısıyla Hindistan, 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." paylaşımında bulundu. Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etti.

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