'ABD hisse senetleri 2025'te de tırmanabilir'

"Ancak yatırımcılar muhtemelen olağan şüphelilerin ötesindeki fırsatları aramalıdır" diyen Citi Wealth baş yatırım stratejisti ve ekonomisti Steven Wieting, “S&P 500 Endeksi getirileri kulağa harika geliyor, ancak geriye dönük. Portföy ufuklarını genişletmeli ve şu anda gerçekten gözden düşmüş olan diğer bazı varlıkların ileriye dönük artan getiriler sağlamasını beklemeliyiz” dedi.

Haberin Devamı

Çeşitlendirme tavsiyesi, S&P 500'ün 2023'teki %24'lük yükselişinin ardından 2024'te %28'lik bir artış göstermesiyle birlikte geldi; bu da ABD hisse senedi göstergesinin son 100 yılda sadece dördüncü kez arka arkaya %20'den fazla yıllık kazanç elde etmesini sağlayacak.

Bu durum Wall Street'in bir kısmının, yüksek değerlemeler ve Başkan seçilen Donald Trump'ın önerdiği gümrük tarifeleri ve vergi politikalarının enflasyonu yeniden ateşleyebileceği ve oynaklığı artırabileceği tehdidiyle birlikte bu hızlı yükselişin devam edip edemeyeceğini sorgulamasına neden oldu.

Bu nedenle Wieting, müşterilerine S&P 500'ün performansının büyük bir kısmını yönlendiren teknoloji devlerinden uzak durmalarını tavsiye ediyor. Bunun yerine yatırımcılara küçük ve orta sermayeli hisse senetlerini, bankaları ve üretimin yeniden şekillenmesini sağlayacak şirketleri satın almalarını ve Brezilya, Japonya ve Hindistan gibi denizaşırı hisse senedi piyasalarını değerlendirmelerini öneriyor.