ABD hisselerinde daha fazla düşüş bekleniyor

Morgan Stanley ve Goldman Sachs Group Inc. stratejistlerine göre hisse senetlerinde henüz resesyon riski tam olarak fiyatlanmadı. Hisseler daha da düşebilir.

Aralarında Mike Wilson’un da olduğu Morgan Stanley stratejistleri yayımladıkları notta bu yılki kayıp ile birlikte ABD hisselerinin daha adil fiyatlara gerilemesine rağmen S&P 500 endeksinin yüzde 15-20 civarı düşüşle yaklaşık 3 bin puana inmesini beklediklerini belirtti.

Geçen haftayı ocak zirvesinden yüzde 20 düşüşle kapatan S&P 500 için stratejistler “Resesyon gelene veya risklerden biri ortadan kalkana kadar ayı piyasası sona ermeyecek” değerlendirmesini yaptı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Goldman Sachs stratejistleri de aynı görüşü paylaşıyor. Stratejistler hisselerin sadece ılımlı bir resesyonu fiyatladığını belirterek “Hisse senetleri beklentilerde daha fazla bozulmaya karşı kırılgan” yorumunu yaptı.

Yükselen enflasyon ve daha şahin bir ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uzun süreli bir resesyona yol açacağı beklentisi geçtiğimiz haftalarda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmalarına yol açmıştı. Kötümser görüşleriyle öne çıkan ve hisselerdeki satış dalgasını doğru tahmin eden Morgan Stanley’den Wilson tam ölçekli resesyon senaryosuyla S&P 500’ün 2 bin 900 puana kadar düşebileceğini öngördü.

Aralarında Peter Oppenheimer’ın da olduğu Goldman Sachs stratejistleri ise mevcut ayı piyasasını döngüsel olarak gördüklerini, güçlü özel sektör bilançoları ve negatif reel faizlerin yapısal ayı piyasalarıyla ilişkilendiren sistemik riskleri dengelediğini belirtti.