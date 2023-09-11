'ABD hisselerinde geri çekilme devam edebilir'

Stoltzfus yayınladığı yatırımcı notunda, "Fed enflasyon hedefinden uzak kalmaya devam ederken yükseliş nispeten yüksek" dedi ve yatırımcıların uzun bir faiz duraklamasına, hatta faiz indirimine yönelik heveslerini frenlemeleri ve bunun yerine beklentileri doğru boyutlandırmaları gerektiğini söyledi.

Temmuz ayı sonunda S&P 500 hedefini 4.900 puana yükselten Stoltzfus, "Yakın vadede bir miktar dalgalanma görebiliriz" değerlendirmesini de yapmıştı.