'ABD hisselerine yatırımlar azaldı'

Fon yöneticilerinin yüzde 39'u ABD menkul kıymetlerinin portföylerindeki ağırlığını azalttıklarını bildirdi. Bu, 2005 yılı Ekim ayından bu yana görülen en yüksek oran oldu.

Anket fon yöneticilerinin Euro Bölgesi ve gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine yönelmeye başladıklarını da gösterdi.

Aralık ayında fon yöneticilerinin nette yüzde 10'u Euro Bölgesi hisse senetlerinin ağırlığını azalttıklarını belirtirken, ocak ayında bu hisse senetlerinin portföylerindeki ağırlığını artıran fon yöneticilerinin oranı azaltanları yüzde 4 geçti.

Fon yöneticilerinin nette yüzde 26'sı gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin portföylerindeki ağırlığını artırdı ve bu 2021 yılı Haziran ayından bu yana görülen en yüksek oran oldu.