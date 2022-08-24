ABD için büyüme tahmini düşürüldü

Beyaz Saray, 2022 yılı dördüncü çeyrekte GSYH'nın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 büyüyeceğini tahmin etti. Mart ayında yapılan değerlendirmede büyüme beklentisi yüzde 3,8 olarak ortaya konulmuştu.

Enflasyon beklentisini ise yukarı yönlü revize eden Beyaz Saray, 2022 yılı dördüncü çeyrekte enflasyon beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 6,6'ya çıkardı.