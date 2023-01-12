ABD için büyüme tahminini yükseltti

Barclays dün yayınladığı araştırma notunda 2023 yılı ilk çeyrek için daha önce yüzde 0 olan büyüme beklentisini özel tüketimde artışa işaret ederek yüzde 0,5 olarak revize etti.

Tarım dışı istihdam artışının 2022 yılı son çeyrekte gerçekleşen aylık ortalama olan 241 binden 2023 yılı ilk çeyrekte aylık 100 bin ortalamaya gerileceğini öngören Barclays, imalat sektörü aktivitesindeki düşüşe işaret ederek ikinci çeyrekte ılımlı bir resesyonun başlamasını ve bunun dördüncü çeyreğe kadar devam etmesini beklediğini vurguladı.

Barclays, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2023 yıl sonunda faizi yüzde 4,5-4,75 seviyesine indireceği beklentisini tekrarlarken, faizin 2024 yıl sonunda yüzde 3-3,25'e kadar gerileyeceğini savundu. Çekirdek enflasyonun ise artan işsizliğin etkisiyle bu yıl sonunda yüzde 3'ün altına düşmesini beklediğini belirtti.