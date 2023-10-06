ABD istihdam verisi sonrası altında son durum

Para ve emtia piyasaları Fed’in bu yıl bir kez daha faiz artışına gidebileceğini fiyatlıyor. Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki keskin yükseliş ons altın fiyatını baskılıyor.

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ONS ALTIN ÜST ÜSTE 9 GÜN DÜŞTÜ

Ons altın fiyatı 25 Eylül tarihinden bu yana aralıksız düşüş gösteriyor. Bu tarih itibarıyla son 9 işlem gününde de düşüş gösteren ons altın 1925 dolar seviyelerinden 1810 dolar civarına kadar indi. Ons altın bu hafta son 7 ayın en düşük seviyesini test etti.

Geçtiğimiz güne 1821 dolardan başlayan ons altın 1813 dolara kadar geriledikten sonra 1820 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın ilk iki işlem gününde düşüş gösterdikten sonra gram altın fiyatı yükselişe geçti. Salı günü 1602 lirayı gören gram altın dün 1621 lira seviyesine kadar yükseldi.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Piyasaların merakla beklediği ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 336 bin olarak açıklandı.

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Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 170 bin artması şeklindeydi.

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Ağustos ayında tarım dışı istihdam bugün açıklanan veri ile 187 binden 227 bine revize edildi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1820 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1823 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1810 dolar, en yüksek ise 1823 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1611 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1619 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1607 lira, en yüksek ise 1628 lira seviyeleri test edildi.