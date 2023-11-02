ABD Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Fed faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu ancak enflasyonda yavaşlamayı korumak için daha sonra artırma ihtimaline açık kapı bıraktı. Bununla birlikte Fed işletmelerin ve hanehalklarının karşılaştığı daha sıkı finansal koşullara da işaret etti.

Haberin Devamı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2 gün süren ve oy birliğiyle gösterge gecelik faiz oranını temmuz ayından bu yana bulunduğu %5,25-%5,50 aralığında bırakmaya karar verdiği toplantının ardından yapılan açıklamaya göre yetkililer son dönemdeki ekonomik faaliyetleri güçlü olarak nitelendirdi ve uzun vadeli faiz oranlarındaki artışın ekonomik faaliyetler üzerinde nasıl bir baskı yaratabileceğinin altını çizdi. Açıklamada, "Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte güçlü bir hızda genişledi" ifadesi kullanıldı.

Fed'in eylül toplantısından bu yana gördüğü "güçlü faaliyet hızının" yükseltilmesi anlamına gelen bu ifade ABD gayrisafi yurt içi hasılasının üçüncü çeyrekte yıllık %4,9 oranında büyüdüğünü gösteren son verilerin ardından geldi.

Haberin Devamı

Fed yetkilileri iki toplantı üst üste faiz artırımına gitmeyerek Mart 2022'de faizleri sıfıra yakın seviyeden yükseltmeye başladıklarından bu yana faiz artırımı yapılmayan en uzun dönem oldu. O zamandan bu yana yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını son kırk yılın en yüksek hızında artırdı.

Piyasalar Fed'in politika faizini artırmayı bitirmiş olabileceğini düşünse de, finansal koşulların daha yüksek piyasa bazlı faiz oranları yoluyla kendi kendine sıkılaşması, beklenenden daha güçlü bir ekonomiye ve iş gücü piyasasına işaret eden veriler yeni bir artış olasılığını masada tuttu.

Fed'in son açıklamasında istihdam artışlarının hala "güçlü" ve enflasyonun hala "yüksek" olduğu belirtilerek, merkez bankasının "enflasyonu zaman içinde %2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" değerlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada Fed'in, "para politikasının ekonomik faaliyet ve enflasyon ile ekonomik ve finansal gelişmeleri etkilemesindeki gecikmelerin" bilincinde olarak, daha ileri adımlar atmayı düşünürken geçmişteki faiz artışlarının gelişmekte olan etkilerini izlemeye devam ettiği belirtildi.