ABD Merkez Bankası faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu. Banka böylece seri faiz artışlarının ardından üst üste 3. toplantıda da faizleri değiştirmedi.

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FOMC üyelerinin çoğu iki günlük toplantının ardından açıklanan projeksiyonlarda 2024 yılı için üç faiz indirimi öngördü.

Üyeler, görevin tamamlandığını ilan etmekte tereddütlü davrandı ve daha sıkı politikanın mümkün olduğunu söyleyen son versiyonlardan çok az değiştirilen politika açıklamalarında daha yüksek oranları göz ardı etmemeye dikkat etti.

Ancak enflasyonun bu yıl yetkililerin beklediğinden çok daha hızlı düşmesi nedeniyle yeni bir artış uzak görünüyor. FOMC üyeleri son tahminlerinde, değişken gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek fiyatların bu çeyrekte bir yıl öncesine göre %3,2 artmasını beklerken, bu oran eylül ayındaki %3,7'lik tahminlerine göre düştü. Çekirdek enflasyonun gelecek yılın sonunda, Eylül ayındaki %2,6'dan %2,4'e gerileyeceğini öngörüyor.