ABD petrol fiyat tahminlerini revize etti

2022 yılı dördüncü çeyrekte brent petrolde ortalama fiyatın 98 dolar/varil olacağını öngören EIA, 2022 yılının tamamı için ortalama fiyat beklentisini 104,78 dolar/varilden 104,21 dolar/varile indirdi.

EIA brent petrol için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisini ise 95,13 dolar/varilden 96,91 dolar/varile yükseltti.

Batı Teksas tipi petrolde ise 2022 yılı ortalama fiyatın 98,7 dolar, 2023 yılı ortalama fiyatın 90,91 dolar/varil olması bekleniyor.

EIA raporunda 2022 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 20 bin varil/gün artırarak 2,10 milyon varil/güne çıkardı. 2023 yılı için talepte büyüme beklentisini ise 90 bin varil/gün azaltarak 1,97 milyon varil/güne indirdi.