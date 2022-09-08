ABD petrol fiyat tahminlerini revize etti
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) dün yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda brent petrolde 2022 yılı için ortalama fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti.
08.09.2022 - 13:31 |
2022 yılı dördüncü çeyrekte brent petrolde ortalama fiyatın 98 dolar/varil olacağını öngören EIA, 2022 yılının tamamı için ortalama fiyat beklentisini 104,78 dolar/varilden 104,21 dolar/varile indirdi.
EIA brent petrol için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisini ise 95,13 dolar/varilden 96,91 dolar/varile yükseltti.
Batı Teksas tipi petrolde ise 2022 yılı ortalama fiyatın 98,7 dolar, 2023 yılı ortalama fiyatın 90,91 dolar/varil olması bekleniyor.
EIA raporunda 2022 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 20 bin varil/gün artırarak 2,10 milyon varil/güne çıkardı. 2023 yılı için talepte büyüme beklentisini ise 90 bin varil/gün azaltarak 1,97 milyon varil/güne indirdi.