ABD petrol stokları azaldı

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.07 milyon varil arttı.

API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.31 milyon varil, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 2.95 milyon varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.05 düşerek 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 düşüşle 44.37 dolara geriledi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.