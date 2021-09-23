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Uzmanpara'ABD piyasalarında ETF çıkışları endişe verici'
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'ABD piyasalarında ETF çıkışları endişe verici'

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan analistleri tarafından hazırlanan raporda, ABD'de 20 Eylül'de yaşanan piyasa düşüşünde borsa yatırım fonlarında görülen para çıkışının endişe verici olduğu yorumu yapıldı.

23.09.2021 - 10:50 |
'ABD piyasalarında ETF çıkışları endişe verici'

Kuruluşun değerlendirmesinde 20 Eylül'de hisse senedine yönelik borsa yatırım fonlarından 11 milyar dolarlık çıkış yaşandığı kaydedildi. Rakamın çeyrek dönem opsiyon ve vadeli kontrat bitiş dönemleri hariç düşüş gününde görülen en sert para çıkışı olduğu kaydedildi.

Bloomberg'in haberine göre, değerlendirmede ertesi gün ise fonlara 2 milyar dolarla sınırlı bir giriş izlendiği, verinin sonraki günler açısından önemli bir işaret olabileceği kaydedildi.

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