'ABD piyasası için en kötüsü sona ermedi'

Marko Kolanovic, ABD hisse senedi yatırımcılarının en kötüsünün geride kalmış olabileceği yönündeki beklentilerinin resesyon risklerinin hala görülmekte olduğu ortamda yanlış olduğunun kanıtlanmasının büyük olasılık olduğunu bildirdi.

Kolanovic yaptığı değerlendirmede faiz artırımlarının etkilerinin ekonomiye tam olarak yansımaları ve büyümeyi destekleyen güçlü şirket kar marjları gibi faktörlerin azalmasıyla yılın geri kalanında hisse senetlerin zayıflayacağı görüşünü tekrarladı.

"Hisse senetleri ve daha genel olarak risk piyasaları eğer bu yıl faiz indirimi olacak ise bunun bir resesyon ya da finansal piyasalarda ciddi kriz nedeniyle olacağının bilincine varmayı reddediyor" diye konuşan Kolanovic, bankacılık krizinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırmasının kümülatif etkisini büyütmesini beklediklerini de vurguladı.

Kolanovic, "Daha önce Fed'in faiz artırımlarını durdurmadan veya resesyon başlamadan önce sürdürülebilir bir ralli yaşamadık" dedi.