ABD tahvil getirilerinde büyük kayıp

ABD'nin 2 yıl vadeli hazine kağıdında getiride son 3 günde yaşanan düşüş Ekim 1987'den bu yana tahvil getirilerinde 3 günde yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçme yolunda ilerliyor.

2 yıl vadeli tahvil getirisi bugün 45 baz puan düşüş ile yüzde 4,138'e kadar geriledi ve bu Eylül 2008'den bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçecek.

ABD 10 yıl vadeli hazine kağıdında getiri 23 baz puan düşüşle yüzde 3,476'yı gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 Mart toplantısında faizi değiştirmemesi olasılığı yüzde 37 olarak fiyatlanıyor.