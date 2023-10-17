'ABD tahvilleri daha da yükselebilir'

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın bir kolu olan enstitü altı ile 12 aylık bir süreçte uzun vadeli hazine tahvilleri için daha önceki "zayıf ağırlık" tavsiyesinden "nötr"e döndüğünü belirtti.

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Fiyatlarla ters orantılı hareket eden hazine tahvillerinin getirileri ABD Merkez Bankası'nın enflasyondaki artışla mücadele etmek için Mart 2022'de faiz oranlarını artırmaya başlamasından bu yana hızla yükseldi.

Uzun vadeli tahvil getirileri şaşırtıcı derecede dirençli bir ekonominin faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini artırmasıyla son zamanlarda görülmemiş yüksek seviyelere ulaştı.

Enstitü yayınladığı bilgi notunda, "Fed politika faizlerinin yeniden fiyatlandırılması, Fed'in 2022'deki ilk artışından bu yana getiri hareketinin büyük bir parçası oldu" değerlendirmesini yaparken, "Getiri artışının beklenen politika faizlerinin zirveye yaklaşmasından kaynaklandığını görüyoruz" dedi.