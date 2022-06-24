'ABD ve Avrupa'da resesyon olasılığı artıyor'

Bu hafta sonu Almanya'da yapılacak G7 liderler zirvesi öncesinde Financial Times'a konuşan ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyon ile mücadele için agresif faiz artırımlarına yönelmesi sonrası daha kötümser olduklarını ortaya koydular.

FT'ye konuşan Berenberg Bank Baş Ekonomisti Holger Schmieding, ABD ve Avrupa'da gelecek yıl bir ekonomik daralma yaşanması olasılığının arttığını belirterek "Eskiden artmakta olan bir risk şu anda temel senaryo haline geldi" dedi.

Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi de "ABD'de resesyon riski alışılmadık derecede yüksek ve artıyor. Gelecek 12 ayda resesyon riskini yüzde 12 olarak görüyorum" diye konuştu.