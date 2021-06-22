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'ABD ve Euro Bölgesi ekonomisi farklı durumda'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, konu enflasyon görünümüne geldiğinde ABD ve Euro Bölgesi'nin "farklı durumda" olduklarını söyledi.

22.06.2021 - 08:50 |
'ABD ve Euro Bölgesi ekonomisi farklı durumda'

ABD ile Euro Bölgesi ekonomileri arasında karşılaştırma yapılmasına karşı çıkan Lagarde, ABD'de toparlanmanın Euro Bölgesi'nin önünde olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "ABD ve Avrupa net bir şekilde farklı durumdalar. İki ekonomi arasındaki pek çok fark dikkate alındığında karşılaştırma yapmak çok da mantıklı değil." dedi.

ABD'de artan enflasyonun yüksek ithal fiyatlar yolu ile Avrupa'ya bazı yansımaları olabileceğinin bilincinde olduklarını ifade eden Lagarde, "Ancak bu durumun Euro Bölgesi enflasyonuna etkilerinin ılımlı olması bekleniyor." dedi.

Lagarde, ECB'nin ABD'deki teşvik paketlerinin 2021-2023 arasında Euro Bölgesi enflasyonuna kümülatif etkisinin 0,15 puan, büyümeye etkisinin 0,3 puan olacağını hesapladığını da belirtti.

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