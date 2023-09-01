ABD verisi sonrası altında son durum

Hafta ortasında ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı ve ikinci çeyreklik döneme ilişkin büyüme tahmini piyasaları hareketlendirmişti.

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ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi. ABD’de istihdam piyasası ve büyüme verisinin yavaşlama göstermesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi düşüş gösterirken, ons altın yükselişe geçmişti.

ONS ALTIN PERŞEMBE GÜNÜ GERİLEDİ

Çarşamba günü 1949 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın perşembe günü 1939 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1940 dolar seviyesinden kapattı.

KRİTİK TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 187 bin arttı. Tarım dışı istihdamın 170 bin artması bekleniyordu. Böylelikle bir önceki ay 187 bin olan tarım dışı istihdam yeni gelen veri ile birlikte 157 bine revize edildi.

Açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin istihdamın beklentilerin üzerinde arttığına işaret etmesine karşın işsizlik oranının yükselmesi ABD dolarını zayıflatırken, ons altını yükseltti.

İŞTE PİYASALARDAN İLK TEPKİ

Haftanın son işlem gününe 1940 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1942 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1938 dolar, en yüksek ise 1952 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1663 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1667 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1658 lira, en yüksek ise 1677 lira seviyeleri test edildi.