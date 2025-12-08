'ABD yılı yüzde 3 büyümeyle tamamlayacak'

Bessent, Face the Nation programında yaptığı açıklamada, “Ekonomi düşündüğümüzden daha iyi performans gösterdi. Bazı çeyreklerde %4 GSYH büyümesi gördük” dedi.

Bureau of Economic Analysis verilerine göre 2025’in ilk üç ayında GSYH yıllık bazda %0,6 daraldı, ikinci çeyrekte ise %3,8 arttı.

Üçüncü çeyreğe ilişkin ilk tahminlerin 23 Aralık’ta açıklanması bekleniyor. Federal Reserve Bank of Atlanta, 5 Aralık’ta üçüncü çeyrek yıllık büyüme tahminini %3,5 olarak açıkladı.

ABD ekonomisinin yaklaşık %70’ini oluşturan tüketici harcamalarına rağmen, tüketici güveni zayıf kalmaya devam ediyor. University of Michigan anketine göre aralık ayında tüketici güven endeksi 53,3 oldu.

Başkan Donald Trump, Amerikalıların mali olarak zorlandığı yönündeki iddiaları reddetti. Buna karşın NBC News anketine göre kayıtlı seçmenlerin yaklaşık üçte ikisi yönetimin ekonomi ve yaşam maliyeti konusunda yetersiz kaldığını düşünüyor.

Bessent, enflasyonun önceki yönetimden kalan sorunlar olduğunu ve medyanın ekonomik algı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.