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ABD'de 30 yıllık mortgage faizi düşüş gösterdi

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı üst üste ikinci haftasında da geriledi.

12.05.2023 - 09:50 |
ABD'de 30 yıllık mortgage faizi düşüş gösterdi

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 0,04 puan azalarak 6,35 puana indi.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 1,05 puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 6,39 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,13 olarak belirlendi.

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