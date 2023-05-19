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ABD'de 30 yıllık mortgage faizi yükseldi

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı üst üste iki haftalık düşüşün ardından, geçen hafta hafif yukarı geldi.

19.05.2023 - 11:02 |
ABD'de 30 yıllık mortgage faizi yükseldi

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 0,04 puan artarak 6,39 puana çıktı.  

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 1,14 puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 6,39 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,15 olarak belirlendi.  

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise değişmeyerek yüzde 5,75 seviyesinde kaldı. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 1,32 puan daha yüksek seviyede oluştu.  

Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 5,74 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,40 seviyesinde gerçekleşti. 

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