ABD'de banka karları geriledi

ABD'de Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) verilerine göre, bankaların karları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azalarak 69,5 milyar dolar oldu. İkinci çeyrekte kar 70,4 milyar dolar olmuştu.

Karların azalmasında, bankaların kredi zararlarına yönelik karşılıkları azaltma politikalarını yavaşlatmaları rol oynadı.

Üçüncü çeyrek sonunda FDIC'nin bilanço büyüklüğü ise 1,4 milyar dolar artarak 121,9 milyar dolara çıktı. Üçüncü çeyrekte banka karları geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 36 civarında artış gösterdi.