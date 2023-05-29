ABD'de banka mevduatları yükseldi

ABD'de ticari banka mevduatları geçtiğimiz hafta arttı. Bu artışta büyük bankalara yatırılan mevduatlar etkili oldu.

17 Mayıs haftasında mevduatlar 17,10 trilyon dolardan 17,13 trilyon dolara çıktı. Ülkenin en büyük 25 bankasının tamamının mevduatları artış gösterdi.

17 Mayıs haftasında banka kredileri ise 17,32 trilyon dolardan 17,29 trilyon dolara geriledi.