ABD'de bankacılık sektörünün karı arttı

ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,5 artarak 79,3 milyar dolara ulaştı.

25.11.2025 - 09:03 | | AA
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, FDIC sigortası kapsamındaki 4 bin 379 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 79,3 milyar dolar olduğu bildirildi.

Bankaların karının yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,5 arttığı kaydedilen açıklamada, bu artışa daha düşük karşılık giderleri ve daha yüksek net faiz gelirlerinin öncülük ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bankaların varlık kalitesi göstergelerinin genel olarak olumlu seyrettiği ancak bazı portföylerde zayıflıkların devam ettiği belirtildi.

