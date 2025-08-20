Canlı Borsa
ABD'de bazı tarifelerin kapsamı genişletildi

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 50 gümrük tarifelerinin kapsamını 407 ürün kategorisini kapsayacak şekilde genişletti.

20.08.2025 - 09:09 | | AA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çelik veya alüminyum kullanılarak üretilmiş makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi ürünler, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine dahil edildi.

Böylece, 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriğine yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi uygulanacak.

Çelik ve alüminyum dışındaki malzeme içerikleri ise mevcut diğer tarifelere tabi olmaya devam edecek.

