'ABD'de resesyon olası değil'

New York Times Dealbook etkinliğinde konuşan Yellen, tüketici harcamasının çok güçlü olduğunu, yatırım harcamalarının sağlam olduğuna işaret ederek ekonominin bir resesyona girebileceğini düşünmediğini belirtti.

İnsanların enflasyon konusunda üzgün olduğunu kaydeden Yellen, enflasyonla mücadelenin ABD Başkanı Joe Biden'ın birinci önceliği olduğunu söyledi.