'ABD'de resesyon olası değil'
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin bir resesyona girmesini beklemediğini belirtti ancak büyümenin kesinlikle yavaşlayacağını ve benzin fiyatının yakın bir zamanda düşmesinin olası olmadığını kaydetti.
10.06.2022 - 11:15 |
New York Times Dealbook etkinliğinde konuşan Yellen, tüketici harcamasının çok güçlü olduğunu, yatırım harcamalarının sağlam olduğuna işaret ederek ekonominin bir resesyona girebileceğini düşünmediğini belirtti.
İnsanların enflasyon konusunda üzgün olduğunu kaydeden Yellen, enflasyonla mücadelenin ABD Başkanı Joe Biden'ın birinci önceliği olduğunu söyledi.